Охматдет провел неродственную трансплантацию костного мозга

Национальная детская специализированная больница (НДСБ) "Охматдет" (Киев) провела вторую неродственную трансплантацию костного мозга, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"На предыдущей неделе в "Охматдете" провели вторую неродственную трансплантацию костного мозга. Все расходы больницы впервые оплатил Минздрав за средства госбюджета",- сказал он.

"На следующей неделе в "Охматдете" планируются две трансплантации – аутологичную и от родственного донора. В конце месяца планируется третья неродственная трансплантация, костный мозг будет поставлен из-за границы",- сказал Иващенко

При этом он сообщил, что Минздрав разработал проект распоряжения Кабмина о создании украинского центра трансплант-координации.