Минздрав намерен сотрудничать с Европейским медицинским агентством

Министерство здравоохранения ведет работу по сотрудничеству с Европейским медицинским агентством в сфере регулирования оборота лескредств, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Минздрав налаживает работу с Европейским медицинским агентством. Минздрав провел переговоры с руководством агентства относительно сотрудничества. Среди ключевых вопросов – участие представителей отечественных регуляторных органов, в частности, Государственного экспертного центра (ГЭЦ), и возможность их доступа к информационным системам агентства, участие национальных экспертов в учебных программах агентства, экспертная поддержка со стороны агентства при разработке политики Минздрава, а также сотрудничество в вопросах регистрации лексредств, клинисследований",- сказал он.