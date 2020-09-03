Медицина

10:34 03.09.2020

Минздрав намерен сотрудничать с Европейским медицинским агентством

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Минздрав намерен сотрудничать с Европейским медицинским агентством

Министерство здравоохранения ведет работу по сотрудничеству с Европейским медицинским агентством в сфере регулирования оборота лескредств, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Минздрав налаживает работу с Европейским медицинским агентством. Минздрав провел переговоры с руководством агентства относительно сотрудничества. Среди ключевых вопросов – участие представителей отечественных регуляторных органов, в частности, Государственного экспертного центра (ГЭЦ), и возможность их доступа к информационным системам агентства, участие национальных экспертов в учебных программах агентства, экспертная поддержка со стороны агентства при разработке политики Минздрава, а также сотрудничество в вопросах регистрации лексредств, клинисследований",- сказал он.

Теги: #сотрудничество #европа #минздрав
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