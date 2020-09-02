Медицина

11:24 02.09.2020

Минздрав намерен увеличить уровень вакцинации от гриппа до 1,5 млн человек - Степанов

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Минздрав намерен увеличить уровень вакцинации от гриппа до 1,5 млн человек - Степанов

Министерство здравоохранения намерено увеличить количество людей, которые вакцинируются от гриппа, до 1,5 млн человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Относительно вакцинации от гриппа – мы уже начали соответствующую коммуникационную кампанию. Параллельно мы договариваемся относительно завоза вакцин от гриппа на территорию Украины. В предыдущие годы от гриппа вакцинировались около 300-400 тыс. человек, мы хотим увеличить это количество до 1,5 млн мы хотим, чтобы вакцина была доступной на рынке. Относительно групп риска – сделать закупку вакцины за бюджетные средства" – сказал он.

Теги: #степанов #вакцина #грипп
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