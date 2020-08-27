В Харьковской области в больницах второй волны увеличивают количество палат, обеспеченных кислородом

В Харьковской области на сегодняшний день нет "критической необходимости" открывать больницы второй волны для приема на лечение больных с коронавирусом COVID-19, считает первый заместитель главы облгосадминистрации Татьяна Егорова-Луценко.

"Критической необходимости открывать больницы второй волны нет.. Но тем не менее все больницы готовятся", - сказала Егорова-Луценко на брифинге в четверг.

Присутствовавший на брифинге замдиректора департамента здравоохранения ХОГА Геннадий Бондарчук уточнил, что сейчас в больницах второй волны ведутся работы, чтобы увеличить количество палат, обеспеченных кислородом.

"В учреждениях второй волны на сегодняшний день есть разводка кислорода и проводится работа по увеличению кислородных точек доступа, т.е. проводятся дополнительные линии, чтобы увеличить количество кислородных кранов и количество палат, которые будут обеспечены кислородом. Ориентировочная сумма по каждому учреждению: 600-800 тысяч гривен, эти средства есть в департаменте здравоохранения и будут переданы в учреждения после предоставления соответствующих документов ", - сказал Бондарчук.