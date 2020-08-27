Медицина

13:10 27.08.2020

Финансовый запас для борьбы с COVID-19 есть - Ляшко

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Финансовый запас для борьбы с COVID-19 есть - Ляшко

Финансовый запас для эффективной борьбы с COVID-19 есть в достаточном количестве, однако использовать его нужно рационально, уверен заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Финансовый запас есть. Мы хотели локализовать всех больных в определенных учреждениях здравоохранения, на это нам выделили 15 млрд грн, и мы их используем через НСЗУ, на июль было потрачено 3 млрд грн, поэтому запас есть. Впрочем, это не означает, что запас можно тратить бездумно", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ляшко отметил, что в настоящее время Минздрав подключает новые заведения для госпитализации пациентов с COVID-19.

"На днях присоединили еще семь больниц. К нам постоянно пишут, просят включить, потому что растет динамика заполняемости коек. Еще в запасе пока есть 240 заведений. Сейчас органам местного самоуправления поставлена задача подготовить на октябрь 30% существующего коечного фонда под возможную госпитализацию пациентов с COVID-19", - сказал он.

Полный текст интервью читайте на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #ляшко #коронавирус
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