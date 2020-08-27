Клиники не могут манипулировать госпитализациями пациентов с COVID-19 для увеличения финансирования – Ляшко

Клиники не могут увеличивать финансирование, манипулируя количеством госпитализаций пациентов с COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"За количество пациентов или пролеченные случаи по "ковидному пакету" не платят, поэтому я сразу отмечу, что госпитализируя нельзя манипулировать и получать больше денег. Сумма средств, которая выплачивается учреждениям здравоохранения, вообще не зависит от количества больных COVID-19 или пациентов с подозрением, находящихся в этом заведении", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Ляшко, в настоящее время планируется ввести понижающий коэффициент за безосновательную госпитализацию.

"Сейчас больницам платят за количество бригад. То есть, если в больнице есть, например, 100 "ковидних" коек, то в этой больнице может быть определенное количество бригад, в которые входят реаниматологи, инфекционисты, медсестры. Бригада создается на определенное количество коек, занятых пациентами. На бригаду уплачивается определенная сумма в месяц. Чем больше таких бригад, тем больше сумма приходит на больницу", - сказал он.



Полный текст интервью Ляшко опубликован на веб-сайте агентства "Интерфакс-Украина".