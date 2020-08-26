Реорганизация Госпродпотребслужбы в госслужбу по контролю заболеваний не отразится на ветеринарном контроле – Ляшко

Реорганизация Госпродпотребслужбы в государственную службу по контролю заболеваний не отразится на ветеринарном контроле, прогнозирует заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Никакие полномочия Госпродпотребслужбы на сегодня не ликвидируются. Напротив, дополнительно к ее полномочиям, согласно нашей идеологии, передается функция эпиднадзора. Мы сразу путем управленческого решения Кабинета министров обеспечим работающую систему с действующей вертикалью", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как отметил замминистра, предлагаемая реорганизация не ломает функционал действующей структуры Госпродпотребслужбы.

"Фактически у нее просто изменится название. Я не вижу аргументов, почему экспортеры пищевой продукции могут пострадать. Мы не влезаем в систему Госпродпотребслужбы с точки зрения пищевых продуктов", - сказал он.

Ляшко сообщил, что для восстановления противоэпидемической защиты прорабатывается несколько моделей.

"Создание отдельной службы по контролю за заболеваемостью - это один из вариантов. Это наше предложение, модель, которую мы считаем наиболее эффективной, особенно если учесть, что нужно будет оперативно реагировать на коронавирус уже в октябре-ноябре. Любая другая модель до октября-ноября не заработает полноценно, как может заработать модуль присоединения и объединения всех необходимых функций в одном центральном органе исполнительной власти", - сказал он.



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