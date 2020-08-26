Медицина

17:32 26.08.2020

Создание новой госслужбы по контролю за заболеваниями позволит создать вертикаль противоэпидемической защиты – Ляшко

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Создание новой госслужбы по контролю за заболеваниями позволит создать вертикаль противоэпидемической защиты – Ляшко

 Создание новой государственной службы по контролю за заболеваниями вместо Госпродпотребслужбы даст возможность создать вертикаль для эффективной противоэпидемической защиты, считает заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Эпидемия коронавирусной болезни показала, что в стране должна быть действующая система противоэпидемической защиты. После подписания Соглашения об ассоциации Украина-ЕС система общественного здоровья должна была базироваться на децентрализованной модели: в каждой области есть региональный центр общественного здоровья, у которого структуры национального уровня закупают определенные услуги, для того чтобы на национальном уровне дать определенный ответ на вспышки заболевания. Это была не вертикаль - это была идеология", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ляшко отметил, что "первые эпизоды, касающиеся именно борьбы с коронавирусной инфекцией, в частности, эвакуация людей из Уханя, показали проблемы децентрализованной модели".

"Мы поняли, что для обеспечения реагирования на инфекционное заболевание нужна централизованная модель. Мы увидели необходимость вертикальной системы, которую, при условии, что она будет работать безупречно, позже можно будет попытаться децентрализовать", - сказал он.

Ляшко полагает, что в настоящее время нужно пересмотреть функционал системы общественного здоровья.

"В процессе реформирования системы здравоохранения часть функций по расследованию единичных случаев инфекционных болезней была передана семейным врачам, однако они сегодня полноценно еще не переняли эту функцию, они еще только настраивают новые подходы к лечению", - сказал он.


Полный текст интервью Ляшко будет опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #ляшко #коронавирус #минздрав #эпидемия
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