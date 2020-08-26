Медицина

11:50 26.08.2020

Коронавирусная инфекция несет угрозу здоровью беременных женщин и их будущих детей – эксперт

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Коронавирусная инфекция несет угрозу здоровью беременных женщин и их будущих детей – эксперт

 Коронавирусная инфекция несет угрозу здоровью беременных женщин и их будущих детей, поэтому для акушерско-гинекологической службы коронавирусная инфекция в настоящее время занимает приоритетное место, считает директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Вячеслав Каминский.

"С начала эпидемии коронавирусной инфекции Sars-Cov-2 в Украине COVID-19 переболели уже около 50 беременных, несколько имели тяжелое течение болезни", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Каминский считает, что "прогнозируемые волны распространения COVID-19 в мире и в Украине, обосновывают необходимость дальнейшего развития родовспомогательных учреждений и повышение квалификации врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией у беременных".

Он также отметил, что Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины аккредитован Министерством здравоохранения как учреждение по оказанию высококвалифицированной помощи, ориентированной на лечение беременных, рожениц и родильниц, больных ВИЧ, гепатитами В, С, ОРВИ, гриппом, вирусными пневмониями, "что в условиях пандемии COVID-19 приобретает особое значение".

"Учитывая мощный кадровый потенциал, многолетние наработки в области лечения респираторных инфекций у беременных, центр мог бы быть опорным учреждением для госпитализации беременных с подозрением на COVID-19", - сказал он.

Каминский сообщил, что за период 2016-2019 гг. в этом медучреждении пролечено 1200 беременных с ОРВИ и гриппом, из которых у 300 женщин наблюдалось осложнение в виде вирусной пневмонии, потребовавшей интенсивной терапии. В 2020 году в учреждении пролечено более 200 больных с ОРВИ, из них 40 пневмоний.

Он также сообщил, что 19 августа центр, являясь коммунальным учреждением города Киева, заключил договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) о медицинском обслуживании населения.

"По состоянию на сегодняшний день, центр ожидает распоряжения со стороны Киевской горгосадминистрации для начала преобразования в коммунальное некоммерческое предприятие", - сказал Каминский.

Как сообщалось, в начале августа Кабинет министров изменил методику расчета суммы договора для двух киевских клиник - Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины и Киевской городской клинической больницы "Центр микрохирургии глаза". Реализация постановления позволит Национальной службе здоровья (НСЗУ) заключить контракты с указанными медучреждениями и финансировать их в рамках ПМГ.

В 2019 году НСЗУ не смогла заключить контракты с Центром микрохирургии глаза и Киевским городским центром репродуктивной и перинатальной медицины, так как обе клиники не прошли необходимую для этого автономизацию и не были преобразованы в коммунальное некоммерческое предприятие (КНП). В результате обе клиники с 1 апреля не могли получать финансирование в рамках ПМГ.

В конце мая Кабмин разрешил финансирование по ПМГ для этих клиник до конца 2020 года. Решение правительства предусматривало, что такое исключение будет действовать только до 31 декабря 2020 года, а КГГА примет меры по превращению этих медучреждений в коммунальные некоммерческие предприятия.

Теги: #эксперт #коронавирус #угроза
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