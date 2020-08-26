Более 20% пациентов с инфарктом и инсультом в июле скорые отвозили в незаконтрактованные на лечение этих болезней клиники – НСЗУ

Около 22% пациентов с инсультом и 27% пациентов с инфарктом в июле текущего года скорые отвозили в медучреждения, не имеющие контрактов с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на соответствующий пакет медицинской помощи.

Как сообщила на брифинге в среду директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко со ссылкой на данные Единой системы электронного здравоохранения, эти пациенты с инфарктами и инсультами получали медицинскую помощь в учреждениях, не имеющих надлежащего оборудования и специалистов необходимой квалификации.

"Существует неправильная маршрутизация пациентов среди медицинских учреждений. В июле каждый четвертый пациент с инфарктом или инсультом не имел возможности получить медицинскую помощь в соответствии с отраслевыми стандартами, поскольку она оказывался не в том медучреждении, в котором есть все необходимое для оказания помощи такому пациенту. Эта ситуация является недопустимой", - сказала она.

Бойко сообщила, что НСЗУ предлагает в 2021 году в Программе медицинских гарантий (ПМГ) ввести повышающий коэффициент за соблюдение бригадами экстренной медицинской помощи правильных маршрутов пациентов.

"Таким образом, центр экстренной медицинской помощи получит больше, если бригада будет доставлять пациента с инфарктом или инсультом именно в то заведение, которое имеет договор с НСЗУ на лечение этих заболеваний", - сказала она.

С апреля НСЗУ выплатила медучреждениям за оказание помощи пациентам с инфарктом и инсультом более 642 млн грн. Медпомощь в рамках ПМГ в апреле-июле получили около 31 тыс. пациентов с инфарктом и инсультом, в том числе 23925 пациентов с инсультом, 6932 пациентов с инфарктом.

С 1 июля тарифы на лечение острого инфаркта миокарда и острого мозгового инсульта были увеличены на 88% и на 40% соответственно. НСЗУ заключила дополнительные договоры на финансирование по увеличенному тарифу со всеми 192 законтрактованными заведениями на лечение инсульта и с 64 учреждениями на лечение инфаркта.

В рамках ПМГ в пакет услуг по лечению инфаркта и инсульта входит диагностика (КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования), проведение тромболитической терапии (при инсульте) и стентирование (при инфаркте), круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации, медицинская реабилитация в остром периоде, лекарственные средства из Нацперечня основных лекарственных средств и расходные материалы, лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизовано за средства бюджета, в том числе стенты, а также питание в стационарных условиях.

Ежегодно в Украине около 175 тыс. пациентов попадают в больницы из-за инфаркта или инсульта.