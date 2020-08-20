Остатки лексредств в регионах есть по всем программам Минздрава

Остатки лекарственных средств в регионах есть абсолютно по всем программам Министерства здравоохранения, сообщила замминистра Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Остатки лекарственных средств и медизделий в регионах в наличии абсолютно по всем программам. По многим программам эти остатки в денежном выражении значительно превышают годовую сумму средств, выделяемых в 2018-м и 2019 годах",- сказала она.

Шаталова также отметила, что в среду министерство отобрало специализированные международные организации для заключения договоров на поставку лекарственных средств и медицинских изделий за счет бюджета 2020 года. Помимо этого Минздрав готовит предложения в бюджет 2021 года.

Кроме того, замминистра сообщила, что 17 августа началась работа онлайн-миссии Всемирного банка, посвященная оценке состояния реализации проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

"За пять лет реализации проекта удалось обработать только около 60% соглашения. По состоянию на 1 апреля 2020 года общая выборка средств по ним достигала около 59%. Все субпроекты, кроме Винницкой области, должны были завершиться 30 сентября 2020 года. С апреля 2020 министерство активизировало работу по реализации всех предусмотренных проектом мероприятий. Сейчас выборка средств составляет 74%", - сказала Шаталова.