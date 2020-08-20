Медицина

13:44 20.08.2020

Больницы первой волны обеспечены СИЗ на 3 месяца, второй волны – на месяц

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Больницы первой волны обеспечены СИЗ на 3 месяца, второй волны – на месяц

Медицинские учреждения первой волны, предоставляющие помощь пациентам в борьбе с коронавирусной болезнью, обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в среднем на три месяца, второй волны – на месяц, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе дискуссии "Закупки COVID-19: кто как тратит бюджетные средства", организованной Prozorro в четверг.

"В настоящее время мы мониторим ситуацию с обеспеченностью СИЗ в регионах. Больницы первой волны в большинстве областей обеспечены СИЗ на три месяца. Есть потребность в перчатках и масках. Наихудшая обеспеченность - в Закарпатской, Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черкасской областях - до двух месяцев, наилучшая - в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Хмельницкой областях", - сказала она.

"Медучреждения второй волны обеспечены намного хуже – на один месяц. Наилучшая ситуация - в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Херсонской областях. 

Теги: #коронавирус #минздрав #сиз
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