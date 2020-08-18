Медицина

10:37 18.08.2020

Минздрав намерен создать отдельный регуляторный орган по оценке медтехнологий

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Минздрав намерен создать отдельный регуляторный орган по оценке медтехнологий

Министерство здравоохранения намерено создать отдельный регуляторный орган по оценке медицинских технологий, сообщил замминистра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга во вторник.

"На предыдущей неделе Минздрав обнародовал проект постановления, который регламентирует проведение процедуры оценки медицинских технологий. Это одна из ведущих практик, направленная на принятие стратегических решений при определении перечня лексредств и медуслуг, которые могут финансироваться за счет госбюджета (…) В настоящее время на базе ГП "Государственный экспертный центр" функционирует департамент по оценке медтехнологий. Данное постановление предусматривает, в том числе, что в будущем этот департамент будет заменен отдельным независимым регуляторным органом, который непосредственно будет осуществлять всю деятельность, связанную с оценкой медтехнологий, что соответствует лучшим европейским практикам", - сказал он.

"Одним из основных аспектов применения процедуры оценки медтехнологий является сравнение клинической эффективности и безопасности лексредств с их качеством. Учитывая тот факт, что государственное финансирование системы здравоохранения является ограниченным, внедрение оценки медтехнологий очень важно. Оно позволит более рационально использовать бюджетные средства. Для фармрынка внедрение оценки медтехнологий сделает рынок более конкурентным"

Теги: #иващенко #медреформа #минздрав
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