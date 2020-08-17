Минздрав: за выходные во всех регионах, кроме Львовской обл., загрузка коек пациентами с COVID-19 была менее 50%

Загрузка коек пациентами с COVID-19 на выходных, 15 и 16 августа, во всех регионах, кроме Львовской области, была менее 50%, что отвечает требованиям для установления уровня эпидбезопасности, следует из данных, обнародованных на сайте Министерства здравоохранения в понедельник.

Согласно информации ведомства, в пятницу, 14 августа, более 50% коек, отведенных для пациентов с COVID-19, были загружены в трех регионах: Киеве (52,2%), Львовской (52,8%) и Черновицкой (52,4%) областях.

В субботу, 15 августа, показатель загрузки коек был превышен только во Львовской области (51%). В воскресенье этот показатель находился в установленных границах и не превышал 50% уже во всех регионах Украины.

Как сообщалось, по информации, озвученной министром здравоохранения Максимом Степановым на брифинге в понедельник, количество пациентов с COVID-19, которых госпитализируют в течение недели, за три месяца выросло втрое. По его информации, на середину мая количество госпитализированных с COVID-19 составляло 742 человека за неделю, за прошедшую неделю (с 10 по 16 августа) - почти 2000.

Ранее Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) сообщила, что количество госпитализированных пациентов с коронавирусной болезнью за июль увеличилось на 25%, количество пациентов, получающих помощь в интенсивной терапии, увеличилась на 32%.

За апрель-июль в медучреждения были госпитализировали 31,209 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 5,454 тыс. получили помощь в условиях интенсивной терапии.