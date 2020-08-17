Медицина

09:48 17.08.2020

Количество госпитализируемых за неделю украинцев с COVID-19 за три месяца выросло втрое – Степанов

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Количество госпитализируемых за неделю украинцев с COVID-19 за три месяца выросло втрое – Степанов

Количество пациентов с COVID-19, которых госпитализируют в течение недели, за три месяца выросло втрое, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Большое беспокойство вызывает, что если на середину мая количество госпитализированных с COVID-19 составляла 742 человека за неделю, то за прошедшую неделю количество госпитализированных составляет более 1990 - почти 2000. Почти в три раза увеличилось количество людей, которые госпитализированы", - сказал он на брифинге в понедельник.

Степанов напомнил, что в госпитализации нуждаются "именно люди, которые имеют тяжелое или средней тяжести течение болезни, люди, требующие кислородной терапии, люди которые часто нуждаются в реанимации".

Министр в очередной раз призвал украинцев соблюдать правила инфекционной безопасности и карантинные ограничения.

Как сообщалось, по информации Национальной службы здоровья Украины, озвученной на минувшей неделе, количество госпитализированных пациентов с коронавирусной болезнью за июль увеличилось на 25%, количество пациентов, получающих помощь в интенсивной терапии, увеличилась на 32%. За апрель-июль в медучреждения были госпитализировали 31,209 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 5,454 тыс. получили помощь в условиях интенсивной терапии.

При этом, по оценкам НСЗУ, в настоящее время в больницах регионов достаточное количество коек для пациентов с COVID-19, однако данные о загруженности больниц показывают несовершенство маршрутов пациентов в регионах и неравномерность распределения по сети медучреждений.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав #госпитализация
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