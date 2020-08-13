Медицина

18:00 13.08.2020

НСЗУ рассчитывала расходы на борьбу с COVID-19 исходя из негативного сценария - директор департамента НСЗУ

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НСЗУ рассчитывала расходы на борьбу с COVID-19 исходя из негативного сценария - директор департамента НСЗУ

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) рассчитывала расходы на лечение и выявление COVID-19 исходя из негативного сценария, сообщил директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

"Мы исходили из анализа опыта распространения COVID-19 и роста заболеваемости в других странах, из динамики, которая есть у нас, а также из возможностей системы здравоохранения по количеству коек, аппаратов ИВЛ и имеющихся специалистов", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что выделение определенных больниц для лечения пациентов с COVID-19 позволило "развести потоки и сконцентрировать ресурс, в том числе и финансовый, в этих больницах".

"Это и есть один из элементов не только эпидемиологической безопасности. Мы разделили потоки и таким образом уменьшили контакт потенциальных больных с большей частью медиков. Кроме того, задача была в том, чтобы больные с COVID-19 не инфицировали других пациентов, которые идут без COVID-19", - сказал он.


Полный текст интервью будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #нсзу #коронавирус #виленский
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