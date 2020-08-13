Часть определенных для COVID-19 клиник работают с меньшей ожидаемой нагрузкой – директор департамента НСЗУ

Часть определенных для COVID-19 клиник работают с меньшей, чем ожидалось, нагрузкой, что позволяет создать запас финансовых ресурсов, сообщил директор департамента договорной работы Национальной службы здоровья (НСЗУ) Андрей Виленский.

"Значительное количество этих больниц, - не все, но многие, - работают с меньшей, чем было рассчитано, нагрузкой. Таким образом, у нас уже заложен изначально резерв. Мы понимали, что это надо было сделать", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Виленский пояснил, что "договор по "ковидному" пакету для стационаров имеет две составляющие формулы, по которой рассчитываются деньги. Первая – это когда мы платим за готовность принять пациентов, вторая – по фактически оказанным услугам".

Он также отметил, что "если в регионе 10 больниц и одна больница на себя берет 95% всех пациентов, то учитывается ее большой вклад. Чем он больше, тем больница получает больше денег".

"Стационары сейчас жалуются на то, что мы сначала, в первый месяц, дали им больше денег, а потом меньше. Но это потому, что в первый месяц они получили за готовность, но по факту они до максимального своего плана по приему пациентов не дотягивают", - сказал он.



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