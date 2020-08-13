Минздрав Украины вновь получил рекордное число подозрений на COVID-19

Центр общественного здоровья в четверг вновь отчитался о получении рекордного числа подозрений на COVID-19 за все время эпидемии в Украине – 2004, что почти на 200 больше зафиксированного накануне максимума в 1809.

Коэффициент корреляции с числом заболевших в последние несколько недель составляет около 0,7, что указывает на высокую взаимосвязь между ними и позволяет утверждать, что в ближайшие дни в Украине вновь будет зафиксирован новый рекорд числа заболевших.

На прошлой неделе при росте числа подозрений до уровня около 1800 три дня подряд фиксировались максимумы числа заболевших: от 1318 до 1489 в день. На этой неделе после традиционного спада в выходные и понедельник число заболевших достигло сначала 1433, а в четверг Минздрав сообщил о новом рекорде – 1592 чел.

Как сообщалось, основные статистически показатели эпидемии COVID-19 в Украине непрерывно ухудшаются уже более трех недель. В частности, средняя за неделю суточная заболеваемость достигла 1333 чел., а за две недели – 1239 чел., тогда как в первой половине июля эти показатели удалось уменьшить соответственно с 917 чел. до 739 чел. и с 847 чел. до 717 чел.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах в выходные дни количество регистрируемых заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

Среди других показателей, которые быстро растут уже больше трех недель, - количество болеющих COVID-19 в настоящее время. Три недели июля этот показатель держался в пределах около 26-26,5 тыс., однако теперь вырос до 37,9 тыс.

Помимо того на новый максимум вышло число госпитализированных за сутки: усредненное за неделю – 268 чел., за две недели – 253, тогда как три недели назад в период временного снижения заболеваемости ежедневно госпитализировалось в среднем 176-177 человек.

Как сообщалось, в Украине адаптивный карантин продлен до конца августа.