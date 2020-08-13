Медицина

15:43 13.08.2020

Отечественные фармпроизводители готовы восстановить производство вакцин в Украине при условии госзаказа

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Отечественные фармпроизводители готовы восстановить производство вакцин в Украине при условии госзаказа

Отечественные фармацевтические производители выразили готовность восстановить производство вакцин в Украине при условии формирования государственного заказа на их закупку.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ) Петр Багрий, о возможности восстановления такого производства речь шла на ряде встреч с представителями ведущих фармпроизводителей, состоявшихся в Министерстве здравоохранения за последнее время.

"Если есть сегодня со стороны государства интерес, то отечественные фармпроизводители готовы это сделать", - сказал он.

Багрий подчеркнул, что стимулом для возобновления производства вакцин в Украине может стать, в частности, государственная гарантия закупки вакцин у отечественных компаний согласно календаря прививок на 3-5 лет. Вместе с тем глава АПЛУ отметил, что собственная разработка вакцин может занять слишком много времени, поэтому более реальным механизмом такого возобновления может стать партнерство украинских фармкомпаний с ведущими мировыми производителями вакцин и предоставление им производственных площадок.

"Сегодня идут такие переговоры, отечественные компании готовы развернуть производство этих вакцин в Украине на своих площадях, которые имеют международные сертификаты и новейшее оборудование. Это механизм контрактного производства, когда ведущий мировой производитель предоставляет технологию, а отечественная компания обеспечивает качественный производственный процесс", - сказал он.

Багрий считает, что такой механизм может быть особо актуальным в настоящее время, так как в мире отмечается дефицит производственных мощностей для производства вакцин. При этом глава АПЛУ подчеркнул, что такой механизм также может быть реализован для производства вакцины от COVID-19.

"Мы ведем такие переговоры с международными компаниями на предмет готовности производить вакцину и продавать ее в Украину, например, когда у международной компании собственные мощности заняты под производство для других стран и не хватает мощностей для производства вакцины для Украины", - уточнил он, добавив, что произведенные таким образом в Украине вакцины могут быть реализованы, в частности, на рынках постсоветских стран.

По словам Багрия, такой механизм организации производства уже использует украинская фармкомпания "Фармак", производя инсулины в партнерстве с компанией Eli Lilly.

"В таких проектах очень важно качество, оно имеет определяющее значение", - сказал глава АПЛУ.

Теги: #фармкомпании #вакцина #украина
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