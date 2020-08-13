Минздрав запустит е-больничные в 2021 году – замминистра

Министерство здравоохранения намерено полностью запустить е-больничные с интеграцией в eHealth с начала 2021 года, сообщило ведомство в Facebook со ссылкой на замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослава Кучера.

Согласно сообщению, тестирование упрощенной модели системы электронных больничных выявило определенные недостатки, которые необходимо устранить.

Помимо этого, Минздрав реализует проект цифровизации медицинских заключений. В сентябре министерство запускает свидетельство о рождении в рамках проекту "еМалятко".

Минздрав также в ближайшем времени намерен запустить электронный кабинет пациента и интегрировать его с порталом "Дия".