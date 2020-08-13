Медицина

12:40 13.08.2020

Минздрав запустит е-больничные в 2021 году – замминистра

1 мин читать
Минздрав запустит е-больничные в 2021 году – замминистра

Министерство здравоохранения намерено полностью запустить е-больничные с интеграцией в eHealth с начала 2021 года, сообщило ведомство в Facebook со ссылкой на замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослава Кучера.

Согласно сообщению, тестирование упрощенной модели системы электронных больничных выявило определенные недостатки, которые необходимо устранить.

Помимо этого, Минздрав реализует проект цифровизации медицинских заключений. В сентябре министерство запускает свидетельство о рождении в рамках проекту "еМалятко".

Минздрав также в ближайшем времени намерен запустить электронный кабинет пациента и интегрировать его с порталом "Дия".

Теги: #е_больничный #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:03 13.08.2020
Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

10:05 13.08.2020
Минздрав формирует комиссию для проведения конкурса на должность гендиректора ЦОЗ

Минздрав формирует комиссию для проведения конкурса на должность гендиректора ЦОЗ

18:35 12.08.2020
Минздрав Украины в среду получил рекордное число подозрений на COVID-19

Минздрав Украины в среду получил рекордное число подозрений на COVID-19

12:26 12.08.2020
Загруженность коек COVID-19 в Киеве превысила 50% – показатели Минздрава

Загруженность коек COVID-19 в Киеве превысила 50% – показатели Минздрава

10:17 12.08.2020
Минздрав предложил правительству изменить критерии распределения регионов на четыре зоны – Степанов

Минздрав предложил правительству изменить критерии распределения регионов на четыре зоны – Степанов

11:12 11.08.2020
Минздрав работает над формированием номенклатуры для закупок лексредств в 2021 году, продолжаются поставки за 2018-2019 гг – замминистра

Минздрав работает над формированием номенклатуры для закупок лексредств в 2021 году, продолжаются поставки за 2018-2019 гг – замминистра

10:39 11.08.2020
Минздрав создал набсовет ГП МЗУ – замминистра

Минздрав создал набсовет ГП МЗУ – замминистра

10:16 11.08.2020
Минздрав намерен завершить реконструкцию лаборатории Института рака до февраля 2021 года – Степанов

Минздрав намерен завершить реконструкцию лаборатории Института рака до февраля 2021 года – Степанов

10:02 11.08.2020
Минздрав намерен увеличить количество коек с подводом кислорода – Степанов

Минздрав намерен увеличить количество коек с подводом кислорода – Степанов

09:44 10.08.2020
Львовская область перешла порог загруженности коек в медучреждениях первой волны, открывают вторую волну – Степанов

Львовская область перешла порог загруженности коек в медучреждениях первой волны, открывают вторую волну – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Впервые в Украине во Львове провели пересадку поджелудочной железы

Четыре украинских фармкомпании тестируют препараты для лечения COVID-19

Кабмин разрешил Минздраву финансировать все расходы трансплантации костного мозга и расширил перечень медучреждений в пилоте

Четыре украинских лекарственных средства проходят клинические испытания по эффективности лечения Covid-19

Зеленский призывает ускорить страховые выплаты врачам, умершим от коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина должна производить собственные вакцины – замминистра здравоохранения Микичак

В Харьковской "инфекционке" планируется новое реанимационное отделение - ОГА

НСЗУ ожидает от Кабмина изменения методики расчета суммы договора двух киевских клиник

Украинский производитель тест-систем "Биокор Текнолоджи" заявил о разработке ПЦР-тестов для диагностики COVID-19

Минздрав Украины представил план развития системы трансплантации до 2023 года

ГП "Электронное здоровье" заявляет о стабилизации работы eHealth

Впервые в Украине во Львове провели пересадку поджелудочной железы

НСЗУ предлагает в 2021г увеличить тариф на медпомощь при родах втрое

Четыре украинских фармкомпании тестируют препараты для лечения COVID-19

МЗУ просит Минздрав увеличить ожидаемую стоимость закупки ИВЛ за средства "ковидного" фонда

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА