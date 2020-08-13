Минздрав формирует комиссию для проведения конкурса на должность гендиректора ЦОЗ

Министерство здравоохранения Украины объявило о начале формирования конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие должности генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению ЦОЗ в Facebook, подавать кандидатуры для включения в состав конкурсной комиссии могут отраслевые профсоюзы, общественные объединения в секторе общественного здоровья и сфере предотвращения коррупции, антикоррупционной деятельности, зарегистрированные не менее чем за два года до даты решения о проведении конкурса, а также независимые эксперты в сфере здравоохранения.

Срок подачи предложений - до 26 августа 2020 года включительно.