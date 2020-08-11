В Харьковской "инфекционке" планируется новое реанимационное отделение - ОГА

По состоянию на вторник в Харьковской области 518 пациентов с COVID-19 находятся на стационарном лечении в медучреждениях, из них чуть больше половины (265 человек) - в областной инфекционной больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на и.о. директора департамента здравоохранения Геннадия Бондарчука.

"Также 7 пациентов-детей находятся в областной детской инфекционной больнице, 86 больных - в диспансере радиационной защиты населения. Другие пациенты находятся в медицинских учреждениях, определенных опорными, города Харькова и районов области", - цитирует пресс-служба Бондарчука.

По его словам, из 265 пациентов, находящихся в областной инфекционной больнице, 12 - в реанимации, 4 подключены к аппаратам ИВЛ. Бондарчук также сообщил, что готовится проект нового реанимационного отделения в областной клинической инфекционной больнице, которое будет рассчитано на 20 коек.

По данным Харьковского областного лабораторного центра, за весь период наблюдения в Харьковской области лабораторно подтверждено 5030 случаев COVID-19. Из них выздоровели 2530 человек, умерли - 146.