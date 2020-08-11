Медицина

12:50 11.08.2020

НСЗУ ожидает от Кабмина изменения методики расчета суммы договора двух киевских клиник

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НСЗУ ожидает от Кабмина изменения методики расчета суммы договора двух киевских клиник

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) ожидает от Кабинета министров утверждения изменений в методике расчета суммы договора для двух киевских клиник - Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины и Киевской городской клинической больницы "Центр микрохирургии глаза".

Как сообщила на брифинге во вторник и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, обе клиники подали свои предложения Нацслужбе, но еще не заключили договор с НСЗУ из-за того, что "не внесены соответствующие изменения в постановление Кабмина №65".

"Для этих заведений нужны изменения в методике расчета суммы договора, ведь НСЗУ работает исключительно в правовом поле. Как только правительство утвердит соответствующие изменения в постановлении №65, мы сможем законтрактовать эти заведения", - сказала она.

Как сообщалось, НСЗУ не смогла заключить контракты с Центром микрохирургии глаза и Киевским городским центром репродуктивной и перинатальной медицины, так как обе клиники не прошли необходимую для этого автономизацию. В результате обе клиники с 1 апреля не могли получать финансирование в рамках программы медицинских гарантий.

В конце мая Кабмин разрешил финансирование по ПМГ для этих клиник до конца 2020 года. Решение правительства предусматривало, что такое исключение будет действовать только до 31 декабря 2020 года, а КГГА примет меры по превращению этих медучреждений в коммунальные некоммерческие предприятия.

В конце июля замминистра здравоохранения Ирина Садовяк сообщила, что Киевский городской совет передал Центр микрохирургии глаза в подчинение Министерству здравоохранения.

Теги: #нсзу #кабмин
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