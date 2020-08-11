Минздрав создал набсовет ГП МЗУ – замминистра

Министерство здравоохранения подписало приказ о создании наблюдательного совета Госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (ГП МЗУ), сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"4 августа мы подписали и опубликовали приказ о создании набсовета ГП МЗУ, который никто из предыдущих команд не создал. Независимый набсовет является гарантией эффективной и результативной работы предприятия ",- сказала она.