Медицина

10:16 11.08.2020

Минздрав намерен завершить реконструкцию лаборатории Института рака до февраля 2021 года – Степанов

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Минздрав намерен завершить реконструкцию лаборатории Института рака до февраля 2021 года – Степанов

Министерство здравоохранения Украины планирует закончить реконструкцию лаборатории молекулярно-генетической диагностики и экспериментальной онкологии Национального института рака (НИР) до февраля 2021 года, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сумма инвестиций в этот проект составляет около 106 млн грн. Проект проходит стадию государственной строительной экспертизы. В апреле, когда я возглавил министерство, мы начали делать проект, делать проектно-сметную документацию, проходить все стадии согласования. У нас есть четкий план. В этом месяце мы планируем все закончить, в сентябре провести тендерные процедуры и начать выполнять строительно-монтажные работы. Цель – закончить это строительство максимум в январе - начале февраля следующего года",- сказал он на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

Теги: #степанов #нир #минздрав
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