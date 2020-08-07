Медицина

15:35 07.08.2020

Впервые в Украине во Львове провели пересадку поджелудочной железы

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Впервые в Украине во Львове провели пересадку поджелудочной железы

Во Львовской клинической больнице скорой помощи впервые в Украине провели пересадку поджелудочной железы, сообщил в соцсети Facebook городской голова Львова Андрей Садовой.

"Впервые в Украине пересадили поджелудочную железу. Операция прошла в клинической больнице скорой медицинской помощи у нас во Львове", - написал мер Львова.

По его данным, донором стал 38-летний житель Львовской области, попавший в больницу с разрывом аневризмы сосудов головного мозга. Его состояние было несовместимым с жизнью. Родные подписали разрешение на донорство.

"Выражаем соболезнование семье, потерявшей сегодня близкого человека, но благодаря вашему решению сразу трое людей получили второй шанс", - написал Садовой.

По данным мера, поджелудочную железу и одну почку получил 45-летний житель Львова, с детства болевший сахарным диабетом, а в последние годы еще и почечной недостаточностью.

Сердце пересадили 45-летнему жителю Черновцов – операцию проводили совместно с командой известного хирурга Бориса Тодурова.

Еще одну почку пересадили 30-летней жительнице Волынской области.

Как сообщалось, во Львовской больнице скорой помощи впервые провели операцию по пересадке сердца.

Теги: #львов #операция #трансплантация
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