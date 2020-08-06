Медицина

16:17 06.08.2020

Загруженность аппаратов ИВЛ в украинских больницах составляет менее 8% - МЗУ

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Загруженность аппаратов ИВЛ в украинских больницах составляет менее 8% - МЗУ

Загруженность аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в украинских больницах составляет менее 7,85%, аппаратов ИВЛ достаточно, сообщает госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ).

"По данным нашей системы MedData количество имеющихся аппаратов в опорных больницах в регионах является достаточным для лечения имеющихся больных", - сообщает МЗУ на совей странице в сети Фейсбук.

По данным системы MedData, в частности, из имеющихся в украинских больницах 3198 аппаратов ИВЛ всех классов 251 аппарат подключен к пациентам, в том числе 123 пациентов с диагнозом COVID-19.

По информации МЗУ, в настоящее время в украинских больницах загружены 11,33% аппаратов ИВЛ высокого класса - всего имеются таких 594 аппарата, подключены 80 пациентов, из которых 45 с COVID-19.

Из аппаратов среднего класса загружены 8,57%, всего имеются 1695 аппаратов, к ним подключены 134 пациента, из которых 76 с COVID-19.

Из аппаратов низкого класса загружены 0,62% из всего имеющихся 393 аппаратов, к ним подключены два пациента.

Кроме того, в украинских больницах в настоящее время имеются 516 детских аппаратов ИВЛ, из них закружены 7,05%, к ним подключены 35 пациентов, из которых два с COVID-19.

"Критической загруженности аппаратов ИВЛ пока нет", - констатирует МЗУ.

Теги: #коронавирус #мзу #ивл
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