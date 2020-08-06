Минздрав планирует выйти на уровень 25 тыс. ПЦР-тестов за сутки – Степанов

Министерство здравоохранения Украины планирует в сентябре выйти на показатель 25 тысяч ПЦР-тестов в сутки, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Относительно ПЦР-тестов. Когда я возглавил Минздрав, в сутки проводили 200 тестов, а сегодня – почти 17 тыс. Задача – выйти в сентябре на 25 тыс. тестов в сутки", - сказал Степанов на брифинге во Львове в четверг.

По его словам, утвержден алгоритм тестирования людей с подозрением на коронавирус и контактных людей, чтобы "им делали тесты без проволочек".

"Но, конечно, возникают проблемы, поскольку не хватает людей и оборудования для проведения тестов. Мы признаем наличие проблем, но знаем, каким образом их решать", - сказал министр

Как сообщалось, сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов находится во Львовской области с рабочей поездкой.