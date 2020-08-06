НСЗУ оплатила лечение более 16,3 тыс. пациентов с инсультом и почти 5 тыс. пациентов с инфарктом

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в апреле-июне выплатила 400 млн грн законтрактованным медучреждениям за лечение 16377 пациентов с инсультом и 4943 пациентов с инфарктом.

Как сообщила на брифинге в четверг и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, НСЗУ законтрактовала 192 медучреждения на оказание помощи пациентам при остром мозговом инсульте и 65 учреждений - на оказание помощи при остром инфаркте миокарда.

Мовчан также сообщила, что НСЗУ предлагает увеличить в бюджете на 2021 года в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ) тарифы на лечение инфаркта до 50 тыс. грн, инсульта – до 30 тыс. грн. При этом к тарифам будут применяться корректирующие коэффициенты.

"Это повышение произойдет за счет как увеличения тарифа целом, так и за счет передачи части средств из централизованных закупок в тарифы на медицинские услуги. Таким образом, медучреждения смогут самостоятельно закупать медикаменты, обеспечивая весь комплекс оказания помощи", - сказала она.

Мовчан подчеркнула, что "закупка стентов останется функцией централизованных закупок".

Кроме того, НСЗУ предлагает ввести повышающий коэффициент за соблюдение бригадами экстренной медицинской помощи правильных маршрутов пациентов.

"В частности, Центр экстренной медицинской помощи получит больше, если бригада будет доставлять пациента именно в то заведение, которое имеет договор с НСЗУ на лечение инфаркта или инсульта", - сказала Мовчан.

Кроме того, НСЗУ предлагает в 2021 году включить в программу реимбурсации "Доступные лекарства" лекарства для пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, что даст пациентам возможность получать нужные лекарства в аптеке по рецепту врача бесплатно или с незначительной доплатой.

По данным НСЗУ, ежегодно в Украине около 175 тыс. пациентов попадают в больницы из-за инфаркта или инсульта.

Как сообщалось, для реализации всех предложений НСЗУ по финансированию системы здравоохранения необходимо повысить бюджет ПМГ на 2021 год до 255 млрд грн.