Медицина

14:38 05.08.2020

Правительство Украины урегулировало порядок перевозки анатомических материалов и органов человека для трансплантации

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Правительство Украины урегулировало порядок перевозки анатомических материалов и органов человека для трансплантации

 

Кабинет министров урегулировал порядок перевозки анатомических материалов и органов человека внутри Украины, ввоз таких материалов на таможенную территорию страны и их вывоз за пределы ее таможенной территории для проведения трансплантации.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.

Постановление, в частности, предусматривает, что перевозка анатомических материалов осуществляется в пределах Украины для трансплантации после определения совместимости пары донор-реципиент к субъектам хозяйствования (клиникам), имеющим лицензию на проведение трансплантации.

Анатомические материалы в виде органов или их частей, предназначенных для трансплантации, перевозятся в сопровождении представителя специального госучреждения в сфере трансплантации органов, тканей и клеток.

Теги: #трансплантация #кабмин
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