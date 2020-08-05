Правительство Украины урегулировало порядок перевозки анатомических материалов и органов человека для трансплантации

Кабинет министров урегулировал порядок перевозки анатомических материалов и органов человека внутри Украины, ввоз таких материалов на таможенную территорию страны и их вывоз за пределы ее таможенной территории для проведения трансплантации.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.

Постановление, в частности, предусматривает, что перевозка анатомических материалов осуществляется в пределах Украины для трансплантации после определения совместимости пары донор-реципиент к субъектам хозяйствования (клиникам), имеющим лицензию на проведение трансплантации.

Анатомические материалы в виде органов или их частей, предназначенных для трансплантации, перевозятся в сопровождении представителя специального госучреждения в сфере трансплантации органов, тканей и клеток.