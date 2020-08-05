Минздрав намерен урегулировать вопрос с финансированием eHealth

Министерство здравоохранения намерено урегулировать вопрос с финансированием системы электронного здравоохранения (eHealth), сообщил заместитель министра Ярослав Кучер.

"Мы стабилизировали центральный компонент (системы eHealth - ИФ). Мы сделали определенные шаги для обеспечения финансирования (системы электронного здравоохранения - ИФ)", - сказал он на брифинге в среду.

При этом Кучер отметил эффективность сотрудничества с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

"Я хочу поблагодарить за сотрудничество НСЗУ, которая все-таки нашла возможности для того, чтобы мы не затягивали этот процесс. Это наш общий вопрос и я рад, что у нас наладилось в этом сотрудничество", - сказал он.

Кучер также сообщил, что Минздрав провел совещания с медицинскими информационными системами (МИС), в частности, для разработки концепции развития системы электронного здравоохранения.

"Мы провели ряд встреч с нашими партнерами – МИСами - по наработке совместного видения их развитие. От них много зависит в этой сфере. Мы договорить подписать совместный меморандум, которым задекларируем общее видение развития ІТ в медицинской сфере", - сказал замминистра.

По словам Кучера, в настоящее время активно разрабатывается концепция eHealth, "которая, к сожалению, не была сделана раньше предыдущими командами".

Как сообщалось, с начала запуска второго этапа медреформы (с 1 апреля 2020 года) в работе системы электронного здравоохранения фиксировались задержки. НСЗУ заявила, что для бесперебойной системы необходимо дофинансирование мощностей дата-центра, что было учтено при подготовке бюджетного запроса на 2020 год. Однако, по информации Нацслужбы, Минздрав выделил на эти нужды только 9 млн грн, что составляет только около четверти необходимого объема финансирования.

По информации НСЗУ, в настоящее время система электронного здравоохранения содержит данные более чем о 30 млн пациентов, реестры с 5,38 тыс. медучреждений, около 300 тыс. медработников. Ежедневно в системе создается около 650 тыс. медицинских записей. Каждый час в центральную базу данных приходит 2,5 млн запросов.

Финансирование, необходимое для развития и бесперебойной работы ЭСЗ, составляет 104,2 млн грн. Из них 50,3 млн грн - на разработку нового функционала, 25,1 млн грн - на администрирование системы, 28,8 млн грн - на финансирование дата-центра.