Медицина

18:12 04.08.2020

"Биофарма" собрала около половины необходимой для производства экспериментальной серии препарата от COVID-19 плазмы

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"Биофарма" собрала около половины необходимой для производства экспериментальной серии препарата от COVID-19 плазмы

Биофармацевтическая компания "Биофарма" (Киев) собрала для производства препарата от COVID-19 около 150 литров от 118 доноров, перенесших это заболевание, для создания экспериментальной серии нужно еще столько же.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, для создания первой экспериментальной серии лекарств необходимо собрать 300 литров.

"Не у всех, кому поставлен диагноз, выработались антитела, а именно они являются главным оружием против болезни. Однако, известно о случаях бессимптомного течения болезни. Именно поэтому все, кто сдают плазму в наших центрах, проходят анализ на наличие антител к COVID-19", – сообщил президент компании Константин Ефименко.

Он призвал украинцев представителей власти, бизнеса и общественных активистов помочь в привлечении доноров, которые преодолели коронавирус.

Он сообщил, что в случае выявления антител собранную плазму используют для создания препарата от коронавируса, если антител нет, то из донорской крови изготавливают другие препараты.

Биофарма также сообщает, что в настоящее время завершаются клинические испытания применения препарата "Биовен" в симптоматическом лечении коронавируса. Этот препарат также производят из донорской плазмы. В частности, по информации компании, во время исследований "Биовена" украинские и международные специалисты отметили, что он снижает выраженность цитокинового шторма и позволяет стабилизировать состояние тяжелых больных.

"Предварительные результаты исследований крайне обнадеживающие: у всех, кто принимал "Биовен", наблюдают стабилизацию общего состояния в срок до двух дней после введения препарата с последующим уменьшением проявлений дыхательной недостаточности", - подчеркнули в компании.

Как сообщалось, в Украине проводятся клинические испытания эффективности в терапии COVID-19 отечественных препаратов "АМИЗОН МАКС" (производство "Фармак"), "Амиксин IC" ("Интерхим"), "Биовен" ("Биофарма") и "Корвитин" (БХФЗ).

Теги: #коронавирус #биофарма
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