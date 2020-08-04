Медицина

13:18 04.08.2020

Минздрав начнет переговоры с Минфином о выделении средств для госзакупок вакцины от пневмококковой инфекции – Ляшко

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Минздрав начнет переговоры с Минфином о выделении средств для госзакупок вакцины от пневмококковой инфекции – Ляшко

Министерство здравоохранение начнет переговоры с Министерством финансов о выделении средств для закупок за средства госбюджета вакцины от пневмококковой инфекции, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы определи возрастную группу, коэффициент охвата, и сейчас будем проводить переговоры с Минфином, чтобы включить в госбюджет 2021-2023 года средства для закупки вакцины", - сказал он на брифинге во вторник.

Ляшко не назвал ориентировочной суммы закупки. Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о многолетнем бюджетировании, общая сума будет зависеть от того, какой механизм закупки будет применяться.

Он сообщил, что вакцинация от пневмококка будет проводиться троекратной прививкой – первые две прививки в первый год жизни, третья - во второй год и начнется с января 2022 года.

Как сообщалось, Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЭИ) рекомендовала Минздраву включить в Календарь прививок вакцинацию детей до одного года конъюгированной пневмококковой вакциной. Эксперты рекомендуют также вакцинировать детей, родившихся раньше внесения вакцинации в календарь прививок, которым не исполнилось пяти лет на момент начала вакцинации.

По данным ВОЗ, в мире в 2015 году зарегистрировано 294 тыс. летальных случаев детей в возрасте до пяти лет, обусловленных пневмококковой инфекцией. Инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Пневмококк является возбудителем бактериемии, сепсиса, менингита, пневмонии, бронхита, острого среднего отита. Долгосрочные неврологические последствия в виде потери слуха, психических нарушений, нарушений двигательной активности и судорог наблюдаются в 24,7% лиц, болевших пневмококковый менингит в детстве.

Теги: #госзакупки #ляшко #минздрав #минфин
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