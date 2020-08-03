Медицина

12:48 03.08.2020

Украинцам в ближайшее время не будут проводить трансплантации органов за рубежом – замминистра здравоохранения

2 мин читать
Украинцам в ближайшее время не будут проводить трансплантации органов за рубежом – замминистра здравоохранения

Украинцам в ближайшее время не будут проводить трансплантации органов за рубежом, Украина должна создать собственную систему трансплантация, сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко на брифинге в понедельник.

По его словам, в настоящее время в Индии находятся семь украинских пациентов, лечение которых было полностью оплачено по программе лечения за рубежом. Шесть из них ожидают трансплантации легких, один ребенок ожидает трансплантация сердца.

"Минздрав в течение последних месяцев ведет переговоры с посольством Индии относительно включения украинцев в приоритетный список ожидания трансплантации. Но страна отдает приоритеты своим гражданам, украинцы не попадают в этот список", - сказал Иващенко.

Он подчеркнул, что аналогичная ситуация складывается в других странах, куда украинцы отправлялись на лечение для проведения трансплантации.

"Минздрав консультировался с другими странами относительно проведения таких трансплантаций, и мы получили ответы, что проведение таких трансплантаций невозможны в Беларуси и в европейских странах. Поэтому мы сейчас должны констатировать тот факт, что для отдельных видов трансплантации, даже невзирая на наличие необходимого финансирования и программы лечения граждан Украины за рубежом, проведение таких операций ограничено. Поэтому Минздрав направляет усилия на развитие системы трансплантации в Украине в течение двух лет", - сказал он.

Иващенко отметил, что за последние полгода в Украине были проведены четыре трансплантации сердца, девять трансплантаций почек и одна трансплантация печени.

Он также сообщил, что Минздрав расширил перечень медучреждений, которые принимают участие в пилотном проекте по трансплантации и ведет активную работу, чтобы обеспчеить финансирование этих медучреждений.

"Сейчас Минздрав проводит расчет тарифов по трансплантации легких, печени для детей, а также по трансплантация сердца у детей. Такие операции провести за рубежом в настоящее время нет возможности", - сказал Иващенко.

Теги: #трансплантация #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:46 03.08.2020
В Украине до конца года будет проведена первая трансплантация костного мозга от неродственного донора взрослому

В Украине до конца года будет проведена первая трансплантация костного мозга от неродственного донора взрослому

10:16 03.08.2020
Местные власти не могут смягчать карантинные ограничения - Степанов

Местные власти не могут смягчать карантинные ограничения - Степанов

14:37 02.08.2020
От коронавируса умер директор Центра первичной медпомощи Старого Самбора, сообщила замглавы Минздрава

От коронавируса умер директор Центра первичной медпомощи Старого Самбора, сообщила замглавы Минздрава

10:31 31.07.2020
Степанов: мы планируем заложить в бюджет в 2021 г. 15,9 млрд грн на экстренку

Степанов: мы планируем заложить в бюджет в 2021 г. 15,9 млрд грн на экстренку

17:20 30.07.2020
СБУ разоблачила закупку некачественных Covid-тестов на более 2 млн грн в Херсонской области

СБУ разоблачила закупку некачественных Covid-тестов на более 2 млн грн в Херсонской области

13:04 30.07.2020
Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые пики

Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые пики

13:03 30.07.2020
Киев, Львовская, Хмельницкая и Сумская области - в списке регионов с широким распространением COVID-19 – Минздрав

Киев, Львовская, Хмельницкая и Сумская области - в списке регионов с широким распространением COVID-19 – Минздрав

11:35 30.07.2020
Трансформация и объединение психиатрических больниц стартовали в регионах

Трансформация и объединение психиатрических больниц стартовали в регионах

11:17 30.07.2020
Комиссия по ТЭБ и ЧС в пятницу распределит регионы на четыре зоны согласно эпидситуации - Степанов

Комиссия по ТЭБ и ЧС в пятницу распределит регионы на четыре зоны согласно эпидситуации - Степанов

11:13 30.07.2020
Минздрав намерен реформировать порядок экспертизы для установления инвалидности

Минздрав намерен реформировать порядок экспертизы для установления инвалидности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин разрешил Минздраву финансировать все расходы трансплантации костного мозга и расширил перечень медучреждений в пилоте

Четыре украинских лекарственных средства проходят клинические испытания по эффективности лечения Covid-19

Зеленский призывает ускорить страховые выплаты врачам, умершим от коронавируса

Медработникам второго и третьего звена с 1 сентября повысят зарплату

Нацполиция по заявлению Минздрава открыла производство о покушении на растрату госсредств при несостоявшейся закупке костюмов биозащиты – Жумадилов

ПОСЛЕДНЕЕ

В районах "красной" зоны заполняемость коек пациентами с COVID-19 должна превышать 75% - KSE

Черновицкая область готовит план развития 10 недофинансированных по программе медгарантий клиник

Фармкомпания "Фармак" представит в Музее науки инсталляцию увеличенной копии клетки человека

СБУ и Гослекслужба выявили незаконный ввоз в Украину незарегистрированных лекарств

Предварительные итоги клинисследований "Корвитина" показали эффективность при лечении COVID-19

Минздрав намерен монетизировать eHealth– замминистра

Минздрав Украины до конца года намерен закупить 380-400 скорых

ВОЗ объявит, что пандемия COVID-19 еще не преодолена, и даст советы по борьбе против нее

Украина не сможет обеспечить себя отечественными тестами на COVID-19 из-за их недостаточного качества – "Синэво"

Киевский горсовет передал в подчинение Минздраву Центр микрохирургии глаза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА