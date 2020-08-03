Украинцам в ближайшее время не будут проводить трансплантации органов за рубежом – замминистра здравоохранения

Украинцам в ближайшее время не будут проводить трансплантации органов за рубежом, Украина должна создать собственную систему трансплантация, сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко на брифинге в понедельник.

По его словам, в настоящее время в Индии находятся семь украинских пациентов, лечение которых было полностью оплачено по программе лечения за рубежом. Шесть из них ожидают трансплантации легких, один ребенок ожидает трансплантация сердца.

"Минздрав в течение последних месяцев ведет переговоры с посольством Индии относительно включения украинцев в приоритетный список ожидания трансплантации. Но страна отдает приоритеты своим гражданам, украинцы не попадают в этот список", - сказал Иващенко.

Он подчеркнул, что аналогичная ситуация складывается в других странах, куда украинцы отправлялись на лечение для проведения трансплантации.

"Минздрав консультировался с другими странами относительно проведения таких трансплантаций, и мы получили ответы, что проведение таких трансплантаций невозможны в Беларуси и в европейских странах. Поэтому мы сейчас должны констатировать тот факт, что для отдельных видов трансплантации, даже невзирая на наличие необходимого финансирования и программы лечения граждан Украины за рубежом, проведение таких операций ограничено. Поэтому Минздрав направляет усилия на развитие системы трансплантации в Украине в течение двух лет", - сказал он.

Иващенко отметил, что за последние полгода в Украине были проведены четыре трансплантации сердца, девять трансплантаций почек и одна трансплантация печени.

Он также сообщил, что Минздрав расширил перечень медучреждений, которые принимают участие в пилотном проекте по трансплантации и ведет активную работу, чтобы обеспчеить финансирование этих медучреждений.

"Сейчас Минздрав проводит расчет тарифов по трансплантации легких, печени для детей, а также по трансплантация сердца у детей. Такие операции провести за рубежом в настоящее время нет возможности", - сказал Иващенко.