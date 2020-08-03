Медицина

11:46 03.08.2020

В Украине до конца года будет проведена первая трансплантация костного мозга от неродственного донора взрослому

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В Украине до конца года будет проведена первая трансплантация костного мозга от неродственного донора взрослому

В Украине до конца 2020 года будет проведена первая трансплантация костного мозга от неродственного донора взрослому, сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

"В Украине еще не проводилась трансплантация костного мозга для взрослого населения от неродственного донора. Мы активно работаем над тем, чтобы в этом году первая такая трансплантация была проведена. В настоящее время два медучреждения активно готовятся к этому", - сказал он на брифинге в понедельник.

Иващенко также сообщил, что Минздрав планирует в течение двух последующих месяцев провести несколько трансплантаций костного мозга от неродственного донора для детей. При этом донорские материалы ищут в зарубежных реестрах.

"Минздрав внес изменения в пилотный проект (по развитию трансплантации - ИФ), которые предусматривают законодательную возможность осуществлять оплату за получение такого материала", - сказал он.

Иващенко выразил надежду, что на текущей неделе Кабмин примет проект постановления, которое урегулирует порядок ввоза костного мозга из-за рубежа на таможенную территорию Украины.

По информации замминистра, в настоящее время в трансплантации костного мозга нуждаются около 2 тыс. взрослых пациентов с онокологическими, онкогематологическими заболеваниями и иммунодефицитами.

Теги: #трансплантация #минздрав #доноры
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