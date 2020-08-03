В районах "красной" зоны заполняемость коек пациентами с COVID-19 должна превышать 75% - KSE

В районах, отнесенных к "красной" зоне, заполняемость коек пациентами с COVID-19 должна превышать 75%, вклад района в превышение эпидпоказетелей региона должен составлять более 50%.

Как сообщает Киевская школа экономики (KSE), такие показатели закладываются при вынесении решения комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Уровни эпидемической опасности определяются решением комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по каждому из существующих показателей - занятость коек, коэффициент выявления случаев и показатель динамики роста случаев", - говорится в пресс-релизе KSE.

По информации KSE, к "зеленой" зоне относятся районы, в которых заполняемость коек пациентами с COVID-19 составляет менее 5%, а вклад района в показатели региона составляет до 50%.

К "желтой" зоне относятся районы с заполняемостью коек пациентами с COVID-19 на уровне 50-75%, вклад района в показатели региона составляет от 5% до 20%.

Вклад районов "оранжевой" зоны в показатели региона составляет от 20% до 50%.

Киевская школа экономики разработала эпидемиологическую модель распространения COVID-19, которую использует Минздрав для прогнозирования развертывания эпидемии.

Сейчас Украина движется по "желтому" сценарию, который предусматривает до 4000 смертей от COVID-19 до конца 2020 года. Количество заболевших в Украине, по подсчетам KSE, по состоянию на 1 августа может достигать 210 тысяч человек против официальных 70 тыс. человек.

Напомним, Киевская школа экономики разработала эпидемиологическую модель распространения COVID-19, которую использует Минздрав для прогнозирования развертывания эпидемии. Сейчас Украина движется по "желтому" сценарию, который предусматривает до 4000 смертей от COVID-19 до конца 2020 года. Количество заболевших в Украине, по подсчетам KSE, по состоянию на 1 августа 2020 года может достигать 210 тыс. человек против официальных 70 тыс. человек.