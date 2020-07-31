Степанов: мы планируем заложить в бюджет в 2021 г. 15,9 млрд грн на экстренку

Министерство здравоохранения предложит заложить в госбюджете 2021 года 15,9 млрд грн на финансирование экстренной медпомощи, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Мы четко рассчитали, что будем подавать в бюджет на 2021 год. В 2020 году на экстренную медпомощь в бюджете заложено 6 млрд грн, дополнительно выделено еще 1,26 млрд грн, плюс 922 млн грн предусмотрено на замену автомобилей экстренки. В 2021 году мы будем предлагать, чтобы финансирование было на уровне 15,9 млрд грн. С такими цифрами мы можем говорить о качественной помощи. Также мы предусматриваем 1,6 млрд грн на закупку автомобилей",- сказал он.

Министр подчеркнул, что в 2021 году планируется поднятие зарплат работникам экстренки.

"Относительно зарплат: в настоящее время зарплата водителя составляет 3,8-4,2 тыс. грн, диспетчера – до 6 тыс. грн, врача – до 7 тыс. грн, фельдшера – до 6 тыс. грн. В следующем году зарплата водителя (медицинского техника) должна быть 10-12 тыс. грн, диспетчера – 11-13 тыс. грн, фельдшера – 13-16 тыс. грн, врача – 20-22 тыс. грн",- сказал Степанов.

По его словам, министерство намерено решить проблемы неправильной маршрутизации, незащищенности медицинских кадров, низкого финансирования.

"Что мы планируем сделать в 2021-2023 годах. В настоящее время только в 31% случаев бригады вкладываются в норматив время приезда. В следующем году мы хотим, чтобы этот показатель был не менее 60%, в 2022 году – 75%, в 2023 году – 85%. Относительно маршрутизации пациентов – по инфаркту в 2020 году только 56% довозят пациентов в нужное медучреждение, по инсульту статистики нет. Мы планируем, что с 2021 по 2023 год показатель по инфаркту и инсульту будет не менее 80%. На это также влияет программа "Большое строительство", когда в районах возобновят отделения неотложной помощи, где будет соответствующее оборудование", - сказал он.

"Мы хотим внедрить экстерриториальный принцип для доезда. Внедрить четыре типа категорий – критический, экстренный, неотложный и непрофильный. (…) Нам нужны стандарты предоставления медпомощи, протоколы предоставления помощи в экстренных состояниях. Также есть вопрос переподготовки и повышение квалификации работников экстренной медпомощи", - добавил министр.