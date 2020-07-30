Предварительные итоги клинисследований "Корвитина" показали эффективность при лечении COVID-19

Предварительные результаты клинических исследований препаратов "Корвитин" и "Квертин" показали эффективность при лечении COVID-19, заявил национальный координатор клинического испытания, заведующий кафедрой клинической фармакологии и клинической фармации Национального фармацевтического университета Игорь Зупанец.

"На основании результатов можно утверждать, что исследование должно быть продолжено. И стоит обратиться в Минздрав, ведь уже на этом этапе есть предпосылки для включения данного препарата в протоколы лечения COVID-19",- сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

По его словам, по результатам лабораторных исследований применение указанных препаратов препятствует развитию цитокинового шторма (реакция организма, которая приводит к развитию сильных воспалительных процессов с поражением легких, печени с почек).

"По предварительным данным, которые мы получили и сделали промежуточный статистический отчет, не было побочных эффектов от применения препаратов "Корвитин" и "Квертин". Прослеживалась более четкая позитивная динамика симптомов. Иными словами - пациенты субъективно чувствовали себя лучше. Объективными показателями были результаты лабораторных исследований, которые проводились в одной из ведущих лабораторий мирового уровня, куда отправлялись эти образцы. Результаты показали, что содержание ферритина снижается. Это позволяет делать вывод, что препарат будет препятствовать развитию цитокинового шторма. И это является итогом прямого противовоспалительного действия "Кверцетина",- сказал Зупанец.

Как отметил эксперт, аналогичные препараты на основе "Кверцетина" исследуются в Канаде.

"Есть данные о том, что зарубежные ученые широко обсуждали применение "Кверцетина"для лечения коронавирусной инфекции. 31 мая в Канаде начали клинические исследования "Кверцетина" в перроральной форме. Мы начали такие исследования 14 мая",- сказал он, добавив, что только в Украине есть внутривенная форма препарата ("Корвитин").

Зупанец также подчеркнул, что препарат используется в реальной клинической практике для пациентов с корнавирусной инфекцией по показаниям сердечно-сосудистой патологии.

"В настоящее время в рамках рандомизированного клинического исследования включено 30 пациентов в трех клиниках в разных областях Украины. Но в реальной клинической практике эти препараты назначаются пациентам с коронавирусной инфекцией по показаниям сердечно-сосудистой патологии - есть около 800 таких пациентов", - сказал он.

По словам эксперта, исследования могут завершиться в первом квартале 2021 года, после чего результаты будут переданы в Государственный экспертный центр для верификации.