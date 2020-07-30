Трансформация и объединение психиатрических больниц стартовали в регионах

В регионах начались трансформация и объединение психиатрических больниц, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Мы начали диалог с Минсоцполитики, чтобы осуществить трансформацию учреждений психиатрической помощи. Во многих областях начались объединение и трансформация психиатрических больниц, в частности где их три-четыре, чтобы эффективно использовать помещения, улучшить условия, упорядочить маршруты пациентов, переориентировать частично на амбулаторную помощь", - сказала она.

"Мы эффективно сотрудничаем в этом направлении с украинско-швейцарским проектом "Психическое здоровье для Украины". Также министр с апреля начал диалог с Ассоциацией психиатров. Министерство разработало план мер по работе психиатрической помощи на реализацию документа Кабмина. Все медучреждения, которые предоставят планы развития, смогут получить переходное финансирование в 2020 году. Относительно 2021 года есть программа, каким образом мы будем двигаться, чтобы сохранить и укрепить эти медучреждения",- добавила Микичак.