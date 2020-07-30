Медицина

11:13 30.07.2020

Минздрав намерен реформировать порядок экспертизы для установления инвалидности

1 мин читать
Минздрав намерен реформировать порядок экспертизы для установления инвалидности

Министерство здравоохранения Украины работает над реформированием порядка экспертизы детей и взрослого населения в вопросе установления инвалидности, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Минздрав работает, чтобы этот процесс был прозрачным, доступным, упрощенным и не создавал преград для пациентов в получении соответствующей социальной поддержки", - сказала она.

"Экспертизу детей для предоставления такого статуса проводят врачебно-консультативные комиссии медучреждений, которые предоставляют медпомощь детям. Взрослому населению – медико-социальные экспертные комиссии. В соответствии с действующим постановлением Кабмина от декабря 2009 года №1317 "Вопросы медико-социальной экспертизы" экспертизу проводят лицам, обращающимся для установления инвалидности по направлению медучреждений после проведения диагностических, лечебных, реабилитационных мер при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма", - добавила Микичак.

Замминистра также подчеркнула, что Минздрав еще в апреле рекомендовал для установления инвалидности комиссиям использовать норму постановления Кабмина об установлении группы инвалидности заочно.

"Минздрав не выдавал никаких нормативных документов, требующих обязательное стационарное лечение перед прохождением экспертизы. Но есть много соответствующих обращений. На период карантинных мер в Украине ограничено плановое лечение и комиссиям еще в марте-апреле рекомендовали в своей работы гораздо шире использовать норму постановления Кабмина об установлении группы инвалидности заочно",- сказала она.

Теги: #минздрав #инвалидность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:35 30.07.2020
Трансформация и объединение психиатрических больниц стартовали в регионах

Трансформация и объединение психиатрических больниц стартовали в регионах

11:17 30.07.2020
Комиссия по ТЭБ и ЧС в пятницу распределит регионы на четыре зоны согласно эпидситуации - Степанов

Комиссия по ТЭБ и ЧС в пятницу распределит регионы на четыре зоны согласно эпидситуации - Степанов

20:58 29.07.2020
Глава Минздрава Франции на фоне роста случаев COVID-19 призвал носить маски на улице

Глава Минздрава Франции на фоне роста случаев COVID-19 призвал носить маски на улице

12:29 29.07.2020
Эпидситуация в 10 областях превышает критерии для послабления карантина – показатели Минздрава

Эпидситуация в 10 областях превышает критерии для послабления карантина – показатели Минздрава

12:22 29.07.2020
Минздрав намерен монетизировать eHealth– замминистра

Минздрав намерен монетизировать eHealth– замминистра

10:27 28.07.2020
Минздрав Украины до конца года намерен закупить 380-400 скорых

Минздрав Украины до конца года намерен закупить 380-400 скорых

11:27 27.07.2020
Киевский горсовет передал в подчинение Минздраву Центр микрохирургии глаза

Киевский горсовет передал в подчинение Минздраву Центр микрохирургии глаза

11:05 27.07.2020
Степанов: за два года мы решим вопрос обеспеченности автомобилями "скорой" помощи

Степанов: за два года мы решим вопрос обеспеченности автомобилями "скорой" помощи

10:05 27.07.2020
Степанов: количество врачей среди больных коронавирусом снизилось втрое

Степанов: количество врачей среди больных коронавирусом снизилось втрое

09:34 27.07.2020
В Украине за сутки выявлено 807новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 315 человек, 11 новых жертв вируса

В Украине за сутки выявлено 807новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 315 человек, 11 новых жертв вируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин разрешил Минздраву финансировать все расходы трансплантации костного мозга и расширил перечень медучреждений в пилоте

Четыре украинских лекарственных средства проходят клинические испытания по эффективности лечения Covid-19

Зеленский призывает ускорить страховые выплаты врачам, умершим от коронавируса

Медработникам второго и третьего звена с 1 сентября повысят зарплату

Нацполиция по заявлению Минздрава открыла производство о покушении на растрату госсредств при несостоявшейся закупке костюмов биозащиты – Жумадилов

ПОСЛЕДНЕЕ

ВОЗ объявит, что пандемия COVID-19 еще не преодолена, и даст советы по борьбе против нее

Украина не сможет обеспечить себя отечественными тестами на COVID-19 из-за их недостаточного качества – "Синэво"

Израиль пока не готов принимать на лечение иностранных медтуристов

НСЗУ предлагает повысить базовую ставку стационарной медпомощи в 2021 г. более чем в 2 раза – до 12 тыс. грн

Минздрав намерен за 2,5 года полностью внедрить 2Д-кодирование лексредств в Украине

Минздрав до конца недели ожидает от ГП МЗУ для согласования технических характеристики для закупок лексредств

Вакцину от коронавируса вряд ли можно будет массово применять ранее 2021г. - ВОЗ

Минздрав сохранит статус приоритетных за медуслугами по лечению инфарктов и инсультов – замминистра Микичак

НСЗУ не сможет дофинансировать медучреждения, которые не подадут план развития – Мовчан

Легализация дистанционной доставки лекарств должна предусматривать лицензирование логистических операторов – депутат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА