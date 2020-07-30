Минздрав намерен реформировать порядок экспертизы для установления инвалидности

Министерство здравоохранения Украины работает над реформированием порядка экспертизы детей и взрослого населения в вопросе установления инвалидности, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Минздрав работает, чтобы этот процесс был прозрачным, доступным, упрощенным и не создавал преград для пациентов в получении соответствующей социальной поддержки", - сказала она.

"Экспертизу детей для предоставления такого статуса проводят врачебно-консультативные комиссии медучреждений, которые предоставляют медпомощь детям. Взрослому населению – медико-социальные экспертные комиссии. В соответствии с действующим постановлением Кабмина от декабря 2009 года №1317 "Вопросы медико-социальной экспертизы" экспертизу проводят лицам, обращающимся для установления инвалидности по направлению медучреждений после проведения диагностических, лечебных, реабилитационных мер при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма", - добавила Микичак.

Замминистра также подчеркнула, что Минздрав еще в апреле рекомендовал для установления инвалидности комиссиям использовать норму постановления Кабмина об установлении группы инвалидности заочно.

"Минздрав не выдавал никаких нормативных документов, требующих обязательное стационарное лечение перед прохождением экспертизы. Но есть много соответствующих обращений. На период карантинных мер в Украине ограничено плановое лечение и комиссиям еще в марте-апреле рекомендовали в своей работы гораздо шире использовать норму постановления Кабмина об установлении группы инвалидности заочно",- сказала она.