Минздрав намерен монетизировать eHealth– замминистра

Министерство здравоохранения намерено монетизировать eHealth на примере ProZorro, сообщил замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер на пресс-брифинге в Киеве в среду.

"Хороший пример с внедрением ProZorro, когда система вышла на самоокупаемость. Участники рынка закупок платят средства площадке, чтобы разместить заявку. Мы также хотим сделать с eHealth. Необходимо внести изменения в законодательство, в постановления Кабмина, прописать процесс монетизации. Мы хотим, чтобы ГП "Электронное здоровье" частично не зависело от бюджетных средств, чтобы ГП могло содержать персонал в штате и закладывать средства на развитие. Мы над этим активно работаем, есть сдвиги в этом направлении", - сказал он.

Замминистра также подчеркнул, что проектом eHealth интересуются другие страны.

"Большие страны, как например Япония, очень заинтересованы в опыте внедрения eHealth в Украине. У нас есть предварительные договоренности относительно будущей материально-технической помощи, относительно участия наших врачей в стажировке по программам обмена в Японии", - сказал он.

Помимо этого, Кучер отметил, что министерство намерено развивать телемедицину в стране.

"Мы выходим на контакт с ведущими специалистами Израиля, Швейцарии, Латвии, Эстонии, США, интересуемся их опытом телемедицинских технологий. Например, по программе реимбурсации пациент может получить соответствующий гаджет, который будет контролировать состояние его здоровья и сообщать данные в систему. Когда с ним что-то происходит, медучреждение знает. Это важные технологии. Я знаю, что есть успешные проекты по телемедицине в Украине, в частности в Одесской области. Но мы хотим выйти на единую всеукраинскую сеть, чтобы все было подключение к eHealth, а услуга, которая предоставляется в режиме онлайн, была зафиксирована и предусматривала дополнительный заработок в рамках программы медгарантий", - добавил замминистра.