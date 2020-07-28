Медицина

10:27 28.07.2020

Минздрав Украины до конца года намерен закупить 380-400 скорых

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Минздрав Украины до конца года намерен закупить 380-400 скорых

Министерство здравоохранения Украины до конца текущего года планирует организовать закупку порядка 380-400 машин экстренной медицинской помощи классов "B" и "C", сообщил министр Максим Степанов.

"Машины будут распределены по всем областям", – сказал он на традиционном ежедневном брифинге во вторник.

Степанов уточнил, что всего в системе экстренной медицинской помощи Украины в настоящее время требуют замены 1807 автомобилей – им либо более 10 лет, либо они не используются.

Теги: #скорая_помощь #степанов #минздрав
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