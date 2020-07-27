Медицина

14:35 27.07.2020

Украина не сможет обеспечить себя отечественными тестами на COVID-19 из-за их недостаточного качества – "Синэво"

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Украина не сможет обеспечить себя отечественными тестами на COVID-19 из-за их недостаточного качества – "Синэво"

Украина не сможет обеспечить себя отечественными тестами на COVID-19 из-за их недостаточного качества, однако глобальный дефицит реагентов для проведения тестов на коронавирус сдерживает увеличение объема ПЦР-тестирования для диагностики заболевания, считает коммерческий директор "Синэво" Николай Скавронский.

"Сегодня не только в Украине, но и во всем мире существует дефицит реагентов на исследования по COVID-19. В этой ситуации мировые производители реагентов сначала обеспечивают свои локальные рынки и только затем начинают поставлять их в другие страны. При этом сначала поставки осуществляются в более развитые страны, а уже после этого всем остальным. Учитывая, что Украину в мире считают страной третьего мира, только после того как все более развитые страны будут обеспечены, эти тест-системы смогут дойти до нас", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Скавронского, в частности, "Синэво" несколько месяцев назад сделала заказ на реагенты и дополнительное оборудование для ПЦР исследований на COVID-19 американской компании Abbott, но пока "так ничего не поставили".

Вместе с тем Скавронский сообщил, что в Украине есть несколько производителей, которые выпускают реагенты.

"Эти тест-системы отечественного производства в разы дешевле, чем импортные. Но с уровнем американских, немецких или швейцарских производителей, которые являются признанными в мире, украинские тест-системы конкурировать, к сожалению, не могут", - констатировал он, при этом добавив, что отечественные тест-системы могут конкурировать только с российскими.

"Но даже и в этом случае с большой долей вероятности украинские тест-системы будут проигрывать российским, поскольку все основные советские центры по биомолекулярным разработкам после развала СССР остались в России. При этом конкурировать украинские тест-системы с российскими могут только в Украине, поскольку на рынки, которые своими реагентами покрывают российские производители, украинские реагенты фактически не допускаются", - сказал он.

Скавройский также сомневается в экспортном потенциале отечественных производителей тест-систем на COVID-19.

"То, что производится в Украине, рассчитано исключительно на потребление внутри страны. По факту у нас даже нет экспортного потенциала для данной продукции. На сегодня в стране нет предпосылок для появления чего-либо конкурентного в данной отрасли", - сказал он.

Комментируя возможности существенного увеличения объемов тестирования и проведения скрининговых тестирований на COVID-19, Скавронский отметил, что применение для этого методики пулинга приведет к позитивному эффекту только в случае использования автоматического оборудования.

"Дело в том, что на автоматическом оборудовании технология пулирования абсолютно безопасна. Если все задачи выполняет робот, точность теста будет такая же, как и при проведении исследований по другим методикам. Но это касается только автоматического оборудования, где исключен человеческих фактор. Если же анализы на многих этапах выполняются вручную, как это вынужденно происходит в украинских государственных лабораториях, эта технология несет дополнительные риски в виде возможности человеческой ошибки", - сказал Скавронский.

Медицинская лаборатормя "Синэво Украина" входит в европейскую сеть лабораторий Synevo, является частью медицинского холдинга Medicover. Первая лаборатория в Украине была открыта в 2007 году в Киеве.

Теги: #коронавирус #синево #тесты
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