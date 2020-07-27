Медицина

11:27 27.07.2020

Киевский горсовет передал в подчинение Минздраву Центр микрохирургии глаза

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Киевский горсовет передал в подчинение Минздраву Центр микрохирургии глаза

Киевский городской совет передал в подчинение Министерству здравоохранения Киевскую городскую клиническую офтальмологическую больницу "Центр микрохирургии глаза", сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Решением сессии Киевского горсовета Центр микрохирургии глаза передали в управления Минздрава. На этой недели мы будем отрабатывать нормативные документы относительно передачи учреждение в подчинение Минздрава",- сказала она.

Теги: #киев #микрохирургия_глаза #кгга #минздрав
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