Киевский горсовет передал в подчинение Минздраву Центр микрохирургии глаза

Киевский городской совет передал в подчинение Министерству здравоохранения Киевскую городскую клиническую офтальмологическую больницу "Центр микрохирургии глаза", сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Решением сессии Киевского горсовета Центр микрохирургии глаза передали в управления Минздрава. На этой недели мы будем отрабатывать нормативные документы относительно передачи учреждение в подчинение Минздрава",- сказала она.