Медицина

11:05 27.07.2020

Степанов: за два года мы решим вопрос обеспеченности автомобилями "скорой" помощи

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Степанов: за два года мы решим вопрос обеспеченности автомобилями "скорой" помощи

Министерство намерено за два года решить вопрос обеспеченности автомобилями экстренной медпомощи, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Есть вопрос относительно состояния "карет" скорой. Мы посчитали в целом по стране 1,807 тыс. автомобилей старше 10 лет или тех, которые не могут эксплуатироваться и просто находятся на балансе. За ближайших два года мы планируем закрыть эту проблему. В текущем году мы планируем закупить 400 автомобилей",- сказал он.

Кроме того, министр подчеркнул, что есть ряд проблем в работе экстренной медпомощи.

"Помимо низких зарплат и условий работы есть также проблема защиты медработников. Речь идет о нападениях на бригады экстренной медпомощи. Я думаю, что в ближайшем времени мы найдем решения вместе с Министерством внутренних дел, каким образом их защищать. Также есть проблема с пропуском кареты скорой помощи на дорогах. Я думаю, что необходимо существенно увеличивать штрафы и наказания за непропуск автомобиля экстренной медпомощи",- сказал Степанов.

Теги: #скорая_помощь #степанов #минздрав
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