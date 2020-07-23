Медицина

10:55 23.07.2020

Минздрав до конца недели ожидает от ГП МЗУ для согласования технических характеристики для закупок лексредств

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Минздрав до конца недели ожидает от ГП МЗУ для согласования технических характеристики для закупок лексредств

Министерство здравоохранения обязало Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (ГП МЗУ) до конца текущей недели передать на согласование технические и другие характеристики для закупок лексредств и медизделий, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Во вторник на этой неделе министерство поручило ГП МЗУ до конца недели передать наработанные технические и другие характеристики медизделий и лексредств",- сказала она.

По словам Шаталовой, ГП не наладило организацию закупок, в связи с чем многие закупки были отсрочены.

"Для обеспечения бесперебойных поставок препаратов приказом Минздрава от 28 февраля 2020 года №589 было доведено до ГП "МЗУ" 14 направлений профилактики, лечения и диагностики. ГП "МЗУ" уполномочено на проведение процедур закупок лексредств, медизделий по этим направлениям и должно было осуществить все организационные и подготовительные процедуры до старта закупочных процессов. Приказом Минздрава от 3 июня 2020 года №1304 после обработки паспортов бюджетных программ до введения назначений бюджетных средств определено количество лексредств для закупок",- сказала она.

"По состоянию на 23 июля у ГП МЗУ было полгода, чтобы подготовится к работе и начать закупки. В настоящее время из более 480 МНН, которые доведены до ГП, ГП "МЗУ" начало 105 процедур, из которых 35 не проведены или отменены. Я считаю, что одной из основных причин отмены торгов является некачественное составление тендерной документации, которое повлекло большое количество (более 700) обжалований участников. Из-за несоответствующего налаживания организации закупок со стороны "МЗУ" отсрочили процесс закупок по 46 МНН для лечения онкобольных. Минздрав в сжатые сроки обрабатывает технические и качественные характеристики предметов закупки по другим 12 направлениям",- добавила замминистра.

В то же время Шаталова отметила, то продолжаются поставки препаратов за бюджеты 2018-2019 годов.

"Благодаря организационным процедурам Минздрава и международным организациям по большинству программ централизованных закупок по остаткам лексредств у нас стабильная ситуация. Уровень обеспеченности препаратами по остаткам составляет от 70 до 85% в зависимости от направления. До конца года мы ожидаем еще поставок за бюджеты 2018-2019 годов в региональные больницы на сумму более 4 млрд грн. На предыдущей неделе опубликован приказ о продолжении срока действия регистрационных свидетельств, благодаря чему мы ускорим процессы поставок лекарств и медизделий",- сказала она.

Замминистра также подчеркнула, что закупленные в мае защитные костюмы для медиков были распределены в зависимости от количества больных по всем регионам.

"Все костюмы, в количестве 71,354 тыс., наивысшего качества, соответствуют международным стандартам. Они распределены приказом Минздрава 20 мая 2020 года. В полном количестве развезены по больницам. Распределение было пропорционально количеству больных пациентов на соответствующие больницы первой волны",- сказала Шаталова.

Теги: #лекарства #минздрав #мзу
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