Медицина

09:34 23.07.2020

Вакцину от коронавируса вряд ли можно будет массово применять ранее 2021г. - ВОЗ

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Вакцину от коронавируса вряд ли можно будет массово применять ранее 2021г. - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что вакцина от коронавируса не будет массово применяться по меньшей мере до 2021 года.

"Если реально смотреть на ситуацию, то прежде, чем начнется вакцинация людей, наступит первая половина следующего года", - заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

В то же время он отметил, что исследователи уже достигли серьезных успехов в разработке вакцины против COVID-19.

Многие страны работают над созданием подобного препарата. Так, накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что в США начались финальные испытания двух вакцин от коронавируса, и в ближайшие недели стоит ожидать последней стадии испытаний еще четырех.

Координатор исследований в Бразилии Димас Ковас сообщил, что во вторник в Бразилии начались испытания вакцины от COVID-19, произведенной китайской фармацевтической компанией Sinovac.

Во вторник издание The Times of India сообщило, что клинические испытания разработанной Оксфордским университетом вакцины от коронавируса в скором времени начнутся в Индии. Проводить испытания будет индийская компания-производитель вакцин Serum Institute, которая сотрудничает с Оксфордским университетом. Однако приступить к данной фазе тестирования вакцины специалисты смогут только после того, как получат соответствующую лицензию от индийских властей, отмечала газета.

Теги: #коронавирус #воз #вакцина
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