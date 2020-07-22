Медицина

16:56 22.07.2020

Минздрав сохранит статус приоритетных за медуслугами по лечению инфарктов и инсультов – замминистра Микичак

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Минздрав сохранит статус приоритетных за медуслугами по лечению инфарктов и инсультов – замминистра Микичак

Министерство здравоохранения сохранит статус приоритетных за медицинскими услугами по лечению инфарктов и инсультов, сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"Приоритетными будут определяться направления, которые больше всего влияют на продолжительность жизни граждан Украины. Это - сердечно-сосудистая патология, это - онкологическая патология, это - здоровье матерей и детей. Поэтому Минздрав работает над тем, чтобы повысить финансирование медицинской помощи пациентам, страдающим инфарктами и инсультами", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Микичак также сообщила, что Минздрав подготовил предложения по увеличению пакета финансирования экстренной медицинской помощи.

"Уже имея сформирован бюджет-2020, достаточно трудно, тем более в период пандемии, получить дополнительный финансовый ресурс, чтобы существенно увеличить эти вещи уже в этом году. Поэтому мы считаем значительной недоработкой Минздрава предыдущей каденции и НСЗУ, в том числе, что они не смогли получить эффективную коммуникацию с депутатским корпусом, чтобы реально иметь бюджет, как это и было предусмотрено законом о государственных финансовые гарантиях в здравоохранении", - сказала она.


Полный текст интервью будет размещен на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #медуслуги #минздрав #микичак
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