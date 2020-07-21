Минздрав запустил платформу по координации международной технической помощи – Степанов

Министерство здравоохранения запустило платформу по координации международной технической помощи, создало соответствующую рабочую группу, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

"Вчера в министерстве начала работать платформа по координации международной технической помощи. Создана соответствующая секторальная рабочая группа, в которую вошли все международные партнеры, доноры. Вчера в онлайн режиме состоялось заседание, в котором приняли участие ЮНИСЕФ, Представительство ООН в Украине, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, большое количество посольств",- сказал он.

Министр подчеркнул, что планируется создать подгруппы по основным направлениям системы здравоохранения.

"Мы хотим, чтобы международная техническая помощь в сфере здравоохранения была максимально систематизирована. Мы четко определили, что будут созданы подгруппы. Они будут работать по разным направлениям системы здравоохранения: общественное здоровье, модели финансирования, развитие электронного здоровья",- сказал он.