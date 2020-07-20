Медицина

10:09 20.07.2020

Степанов: для развития трансплантации в Украине требуется решить ряд вопросов

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Степанов: для развития трансплантации в Украине требуется решить ряд вопросов

Для развития системы трансплантации в Украине необходимо оборудовать медучреждения и создать центры траспланткоординации, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Мы создали отдельное подразделение, которое занимается вопросами трансплантации. Есть много вопросов, которые нам надо решить для развития трансплантации в Украине. В первую очередь это неразвитость донорского этапа, что связано с отсутствием практики диагностики смерти мозга. Также вопрос есть в развитии транспланткоординации. У нас есть центр транспланткоординации и нам необходимо создать такие центры, создать траспланткоординаторов по всей стране. Это люди, которые непосредственно занимаются техническим обеспечением во время трансплантации",- сказал он.

"Также мы говорим о необходимости обеспечить больницы соответствующим оборудованием – это газоанализаторы, лаборатории типирования клеток. Также есть вопрос подготовки хирургов. В настоящее время у нас есть 19 больниц по всей стране, которые могут делать органную трансплантацию и шесть, которые могут проводить трансплантацию костного мозга",- добавил министр.

Степанов также подчеркнул, что на финансирование трансплантации до конца года предусмотрено 112 млн грн.

Теги: #трансплантация #медреформа #степанов
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